4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 183 liraya yükseldi

Elektrik zammı kararının ardından TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, “Yapılan zamlar bizleri hiç şaşırtmadı” diyerek tepki gösterdi.

Açıklamada, “EPDK, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde Tek Terimli Tek Zamanlı tüketici tarifelerine yüzde 6,2 oranında zam yaptı. Yıllık değişimi yüzde 12,3 olduğu yeni tarifelere asgari yaşam koşullarında aylık tüketimi 230 kW olan dört kişilik bir ailenin 1 Ocak 2020'de 163,4 TL olan elektrik faturası bundan böyle 20,0 TL'lik artışla 183,4 TL'ye yükselmiş oldu” tespiti yapıldı.

SEKTÖR 47 MİLYAR DOLAR BORÇ İÇİNDE

Açıklamada özetle şu tespitlere yer verildi:

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tarifelerdeki zamlar, adeta “perşembenin gelişi çarşambadan belliydi” deyişinde olduğu gibi bizleri hiç şaşırtmadı. 2019 yılının yaz aylarında, yaklaşık 1,5 yıl önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde enerji sektörünün 47 milyar dolara varan borç içinde olduğu, bu borcun vadesi gelen 10 milyar dolarlık bölümünün yapılandırıldığı halen hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır.

Aradan geçen 1,5 yıl içinde döviz kurlarında yaşanan artışları da göz önüne aldığımızda, söz konusu borçların mevcut durumu hakkında bilgimiz olmasa da bu borçların tarifelere yansıtılarak vatandaşların cebinden ödeneceğini anlamak için kahin olmaya da gerek yoktur.

‘ÜRETİM İTHAL KAYNAKLARA BAĞIMLI’

Üretim alt yapısında ithal kaynak bağımlısı olan elektrik sektöründe döviz kaynaklı girdilerin üretim maliyetlerini artırması, amacını aşan ve kaynak aktarmanın yolu olarak kullanılan YEKDEM mekanizmasında üretim şirketlerine yapılan ödemeler, kapasite mekanizması adı altında bazı santrallere yapılan destek ödemeleri ve alım garantileri kapsamında kömür santrallarına yapılan ödemeler doğaldır ki tarifeler aracılığı ile vatandaşlarımızın faturalarına yansıtılmaktadır.

Özelleştirme ve serbestleştirme adı altında yürütülen bu tür politikaların, kamu hizmeti niteliği taşıyan sistemi getirdiği bu noktada elektrik tarifelerine zam yapılmaması veya tarifelerde indirim beklentisine girilmesi olsa olsa “hayalcilik” olacaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak; tarife dönemlerinde yapılan can yakıcı zamların sona ermesi veya zam yapılmadığı ifade edilen dönemlerde de şirketlerin kamu kaynakları ile finanse edilerek yapılan gizli zamların son bulması için özelleştirme politikalarından bir an önce vazgeçilerek, toplumsal çıkarları önceleyen yenide kamusallık politikalarının hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

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