4 yılda çalışma çağındaki nüfus 3,8 milyon arttı, istihdam 234 bin azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün, 2021 yılı Mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in hesabına göre, mayısta bir önceki aya göre işsiz sayısı 265 bin azalarak 4 milyon 237 bin oldu. İşsizlik oranı da 0,6 puanlık azalışla yüze 13,2'ye geriledi.

Gerçekte durum farklıydı. Mayısta bir önceki aya göre istihdam 216 bin düşerken işgücünün 481 bin düşmesi nedeniyle, TÜİK’in işsiz saydığı kişi sayısı 265 bin azaldı. Mayısta işgücüne dahil olmayan kişi sayısı bir önceki aya göre tam 566 bin arttı.

NÜFUS ARTIYOR AMA İSTİHDAM AZALIYOR

Son yıllarda istihdamda yaşanan kayıp, Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizi de gözler önüne seriyor.

Yine TÜİK verilerine göre, 15 yaş üstü nüfus, Mayıs 2017 ile Mayıs 2021 arasındaki dönemde 3 milyon 791 bin artışla 63,6 milyona ulaştı.

Bu dönemde istihdam ise 234 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bine geriledi.

Mayıs 2017'de işgücüne dahil olmayan 15 yaş üstü nüfus 28 milyon 213 binken, bu rakam Mayıs 2021'de 31 milyon 492 bine yükseldi. Yani 3 milyon 279 bin kişi arttı. Bu kişiler işsiz sayılmadığı için, resmi işsizlik oranındaki artış 2,1 puanla sınırlı kaldı.

Bu dönemde istihdam oranı da yüzde 47'den 43,8'e, işgücüne katılım oranı da yüzde 52,8'den yüzde 50,5'e geriledi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 9,7 MİLYON

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden hareketle yaptığı hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 9 milyon 671 bin oldu. Bu rakam, pandeminin etkisiyle Mayıs 2020'de 9 milyon 975 bine kadar yükselmişti. Pandemi sonrasındaki normalleşmeye rağmen, düşüş sınırlı oldu.

TÜİK'in dar tanımlı işsiz sayısı ise Mayıs 2021'de 4 milyon 237 binde kaldı.

Mayıs 2021’de geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. 15-34 yaş grubu genç işsizliği yüzde 34,7 olurken, 15-24 yaş grubu genç işsizliği yüzde 42,4 düzeyine yükseldi.

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