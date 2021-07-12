45 yaşında emeklilik, Suudi Arabistan’da da hayal olacak

Suudi Arabistan, emeklilik sistemini vatandaşlarının daha uzun süre çalışmasını gerektirecek şekilde yenileme planlarını devreye soktu.

Düzenlemenin Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın petrole bağımlı ekonomiyi yeniden şekillendirme çabalarına verilen halk desteğini baltalayabileceği düşünülüyor.

EMEKLİLİK YAŞI VE KESİNTİLER ARTACAK

Suudi devlet yetkililerinden verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan, aktüerya dengesindeki yaklaşık 800 milyar riyal (213 milyar dolar) tutarındaki açık nedeniyle emeklilik yaşını artırmayı planlıyor. Ayrıca işçilerin maaşlarından sosyal güvenlik için yapılan kesintilerin daha da artacağı bildirildi. Ancak planlanan değişikliklerin detayları henüz belirsiz.

Suudi devlet yetkilileri, mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığını ve insan ömrünün uzaması nedeniyle dünyanın her yerinde benzer değişikliklerin yapıldığını belirtti.

20 YIL ÇALIŞAN EMEKLİ OLUYOR

Ortalama yaşam süresinin 75 yıl olduğu Suudi Arabistan’da resmi emeklilik yaşı 60 olsa da 20 veya 25 yıl çalışanlar istedikleri takdirde emekli olabiliyor. Suudi Arabistan’da çalışanların üçte biri halihazırda bu opsiyonu kullanıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne üye ülkelerde ortalama emeklilik yaşı erkekler için 64,3, kadınlar için 63,5.

Bloomberg’in analizine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Salman, ülkenin sahip olduğu petrol zenginliğini vatandaşlara ucuz benzin ve elektrik, üniversite bursları gibi faydalar sağlamak için kullanacağına dair beklentiyi şimdiden alt üst etti. Petrole dönük bağımlılığı azaltmak amacıyla yapılan bazı sübvansiyon kesintileri ve vergi sistemi değişiklikleri, orta gelir grubunda huzursuzluklara neden olmuş durumda.

“BÖYLE GİDERSE FONDAKİ PARA YETMEZ”

Ülkenin resmi sosyal sigorta kurumu olan GOSI’nin başkan yardımcısı Nader Al Wahibi, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, erken emekliliğin ve uzayan yaşam sürelerinin devletin kontrolündeki sosyal güvenlik fonunun geleceğini tehlikeye attığını savundu.

Konuşmasında “Şimdi erken emekli olan insanlar fondaki tüm parayı boşaltacaklar” ifadelerine yer veren Wahibi, “Artık daha uzun yaşıyorlar ve astronomik yatırım getirileri elde etsek bile bu para yeterli değil” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz ay 20 yıl çalışanlara verilen emekli olma hakkı da geçici olarak donduruldu.

İlginizi Çekebilir Emekli temmuz zammı ne kadar? Emekli maaşı zam oranı belli oldu