50 kavanozla başladı, şimdi 5 bin adet satıyor

İstanbul Çengelköy’de yaşayan Nezihe Filiz Toker, babaannesinden öğrendiği kemik suyunu yıllarca ailesine içirdi. İki çocuk annesi kadın, arkadaşının ürünü çok beğenip ‘şirketleşmelisin’ tavsiyesiyle iki yıl önce bir marka kurarak, ticarete atıldı. Ayda 50 kavanoz satarken şimdilerde 5 bine kadar çıktığını söyleyen Toker, siparişlere yetişemediği için büyüme yoluna gittiğini dile getirdi.

İYİ Kİ İNSANLARA DOKUNMUŞUM

Markasının hikayesini anlatan Toker, “10 yıldan fazla bir süre evimde yapıp aileme içiriyordum. Mersinliyiz, soframızda etsiz yemek olmazdı. Bir arkadaşım, ihtiyacı vardı, benden kemik suyu alıp kullanıyordu. Kemik suyunu farklı ve güzel yaptığımı söyledi. İnsanlarla paylaşmamı, değerlendirmemi tavsiye etti. Fikre önce soğuk yaklaştım internetten, insanlarla iletişime geçmek korkutmuştu. Şimdi iyi ki yapmışım diyorum. İyi ki insanlara dokunmuşum, sağlıklı olmaları için faydam dokunmuş” dedi.

SATIŞLAR 100 KAT ARTTI

Kontrollü büyümek istediğini söyleyen Toker, “İlk başladığım zaman ayda 50 kavanoz satarken 2 yıl içinde bu rakam 5 bin kavanoza çıktı. Siparişlere yetişemiyorum, bir hafta önceden sipariş alıyorum, insanları bekletiyorum. Artık büyümek için bir adım atmam lazım. Aynı kalitede ve değerlerden ürünü insanlara ulaştırmak için kontrollü büyümek istiyorum. Hiç hayal kurmadan, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Soğuk zincirle bütün illere kargo yapılıyor. İstanbul’da siparişleri bizzat biz adrese teslim ediyoruz” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDASI BÜYÜK

İlikli kemik suyunu direk içmenin bütün kan dolaşımı olumlu etkilediğini belirten Toker, şunları söyledi: Protein oranı yüksek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için kemik suyunun çok büyük bir faydası var. Bütün yemeklerinize bir kaşık katarak, lezzet verebilirsiniz. İlk başladığım zaman alan belli isimler var, onlarla arkadaş olduk. Bana kahveye geliyorlar, benim bereketim onlar. Ürünlerim, kulaktan kulağa duyuldu, öyle ilerledim. Bugünlere de böyle geldim. Kendimi çok iyi hissediyorum, insanlar samimiyetime ve doğruluğuma inanıyor. (DHA)