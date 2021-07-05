6 tasarruf paketi ile israfın zirvesindeler

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, AKP hükümetlerinin 2003'ten bu yana 6 kez tasarruf paketi açıkladığını ve hepsinin sonuçsuz kaldığını belirterek, “Kendi ilan ettikleri tedbirleri önce kendileri deldi. Son pakette ise halka kemer sıkmayı ve porsiyonları küçültmeyi tavsiye edenler, kendilerini imtiyazlı sınıf yerine koyup, ayrıcalıklı sayarak tasarruftan muaf tuttu” dedi.

KENDİLERİ UYMADI

Toprak, iktidarın ‘itibardan tasarruf olmaz' diyerek, kendisini muteber, halkı tebaa gören zihniyetini açığa vurduğunu savundu ve şunları kaydetti:

“Yayınladıkları genelgelerin hepsi delindi, sonuçsuz kaldı. Kendi kararlarını önce kendileri çiğnerken, en başta da kararın altında imzası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine imtiyaz ve ayrıcalık tanıyarak tasarruftan muaf tuttu. Bu tamamıyla halka kemer sıkmayı, yokluk içinde yaşamayı reva gören iktidarın, vatandaşa tepeden bakan, milyonları tebaası gibi gören zihniyetinin açığa vurulmasıdır. Millet kuru ekmeğe muhtaç diyenlere ‘kuru ekmek buluyorsa aç değildir' diyenler, evine ekmek götürememekten yakınan yurttaşa ‘porsiyonları küçültün' tavsiyesinde bulunanların halkın ödediği vergileri israf ve şatafata harcamayı kendilerine hak gören bu yaklaşımı, milletin sıkıntılarıyla alay etmekten öte bir şey değildir.”

19 YILDA 6 PAKET

2002'de iktidara gelen AKP o dönemde Başbakan Ecevit tarafından yürürlüğe konulan Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi'ni aynen sahiplenmişti. 2003 yılında çıkarttıkları Başbakanlık genelgeleri ile kamuda tasarrufu öncelediklerini ilan ettiler. 2006'da, 2007'de, 2017'de kamuda tasarruf genelgeleri çıkartırken, 2018-2020 dönemini ‘kamuda üç yıllık tasarruf dönemi' ve stratejik hedef ilan ettiler. 2018'de tek adam sistemine geçilirken Erdoğan, yeni tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koydu. Şimdi 30 Haziran'dan itibaren sözde yeni tasarruf paketi açıkladılar.