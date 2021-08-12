600 milyon dolarlık kripto vurgunu yapan hackerlar parayı iade etmeye başladı: “Eğlenmek için yaptık”

PolyNetwork isimli merkezi olmayan kripto para borsasından dün 610 milyon dolar çalan hackerlar, çaldıkları paranın 260 milyon dolarını iade etti.

SOZCU.COM.TR

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Kripto varlık platformu Poly Network'ün sistemine sızarak yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çalan hackerlar parayı iade etmeye başladı. Paranın 260 milyon dolarlık kısmını iade eden hackerlara şirket dün parayı iade etmeleri konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bilgisayar korsanları paranın tamamını iade etmek için kendilerine bağış yapılmasını da istiyor.

Kimliği belirsiz bilgisayar korsanları yolladıkları bir mesajda “tüm varlıkları boşalttıklarını” ve kodlarda açık olduğu için “bilgisayar korsanlığı yaparak projeyi koruduklarını” söyledi.

“O KADAR PARAYI AKLAMAK ÇOK ZOR”

Blok zinciri analiz firması Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson’a göre, şimdiye kadar yaklaşık 260 milyon dolar iade edildi.

Parayı aklamanın ve nakite dönüştürmenin, blok zincirinin şeffaflığı ve blok zinciri analitiğinin kullanılması nedeniyle son derece zor olduğunu belirten Robinson, korsanlar için en güvenli seçeneğin çalınan varlıkları iade etmek olduğunu söyledi.

“EĞLENCE İÇİN YAPTIK”

Soygunla ve para iadeleri ile ilgili bir mesaj da bırakan bilgisayar korsanları saldırının motivasyonunu “eğlence” olarak açıkladı. Korsanlar, kodlarda bir hata tespit ettikten sonra parayı “güvende tutmak için” aldıklarını söyledi. Bilgisayar korsanları, izlerinin sürülemeyeceğini iddia ederek mesajlarını şu ifade ile sonlandırdı: “Karanlıkta kalmayı ve dünyayı kurtarmayı tercih ederim.”

Blockchain güvenlik araştırmacısı SlowMist ise saldırganların dijital izlerini bulduklarını belirtmişti.

Blockchain veri platformu Chainalysis’ ise korsanların 93 milyon doları Ethereum olmak üzere 11 farklı kripto para birimini sabit coinlere dönüştürmek istediğini ve paranın bir kısmını aklamaya çalıştığını tespit etti.

SALDIRILAR ARTIYOR

Kripto güvenlik şirketi CipherTrace'e göre, bu yıl toplam hack ve hırsızlık kripto saldırılarının yüzde 60'ından fazlasını DeFi'lere gelen saldırılar oluşturdu. Bu rakam, kripto güvenlik şirketi CipherTrace'e göre 2020'de yüzde 20'ydi.

2021'in ilk beş ayında yapılan hırsızlık 2020'nin tamamında yapılan hırsızlık miktarını aştı. İlk beş ayda DeFi'lere yapılan hacklemelerden çalınan para 156 milyon dolar olurken 2020'in tamamında çalınan para 129 milyar dolardı.

Merkeziyetsiz finans uygulamalarında yaklaşık 80 milyar dolar bulunduğu tahmin ediliyor.

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