Elektrik kesintilerine yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle pandemi döneminde vatandaşın yaşadığı bazı zorluklara kolaylıklar getirildi.

İşte yönetmelikteki bazı önemli maddeler:

ENGELLİ VE ŞEHİT AİLELERİNE İSTİSNA

65 yaş üstü, yüzde 40'ın üzerinde engelli, Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gazi olanların elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi halinde kesilebilir.

Elektriğin kesilmesi için tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı da aranacak.

Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır.

BAYRAM, GENEL TATİL VE CUMA GÜNLERİ KESME YOK

Tüm tüketiciler için, zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılır.

Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz

GÜVENCE BEDELİ 2 TAKSİT

Tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici grubunda bulunan tüketiciler için faturaya yansıtılmak üzere iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin ikinci taksit faturaya yansıtılmak üzere tahsil edilir.