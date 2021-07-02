66 milyon kişi aç ve yoksul

Tüketici Hakları Derneği (THD), TÜİK ve Türk-İş'in verilerini kullanarak Türkiye'deki aç ve yoksul sayısını ortaya çıkardı.

THD'nin hesaplamalarına göre, 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de 16 milyon aç, 50 milyon da yoksul insan yaşıyor. Bu rakamlara göre aç ve yoksulların toplam sayısı 66 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye nüfusunun 83.8 milyon olduğu dikkate alındığında, ülkede sadece 17.8 milyon kişi aç veya yoksulluk sorunu yaşamadan rahat bir hayat sürüyor.

TÜRK-İŞ VE TÜİK VERİLERİYLE HESAPLANDI

THD, hesaplamalarına dayanak oluşturan Türk-İş ve TÜİK verilerine işaret ederken, Türk-İş'in 2021 yılı Haziran ayına ilişkin 4 kişilik bir hanenin açlık sınırının 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırının da 9 bin 332 TL hesapladığını belirtti.

THD Başkanı Turhan Çakar, “Türkiye'de hane halkının ortalama büyüklüğünün 3.25 kişi olduğu dikkate alındığında, ortalama bir hanenin Haziran 2021'de açlık sınırı 2 bin 327.8 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 582.25 TL'dir” dedi.

Başkan Çakar, Türk-İş'in 2021 yılı Haziran ayı açlık ve yoksulluk rakamları ile TÜİK'in ‘yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımı' karşılaştırıldığında, 16 milyon kişinin aç, 50 milyon kişinin de yoksul olduğunun ortaya çıktığını, aç ve yoksulların toplam sayısının da 66 milyon olduğunu söyledi.

TÜİK'İN HESABI BİLİMSEL DEĞİL

Başkan Turhan Çakar, Türk-İş'in 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplarken, bilimsel olarak olması gereken araştırmaları yaparak bu sınırları belirlediğini ifade etti.

Çakar, “Yani Türk-İş, 4 kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bedel ile açlık sınırını, tüm gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bedel ile yoksulluk sınırını belirleniyor. TÜİK ise, hanelerin mevcut gelirlerini ve gıdaya ayırdıkları bedel ile diğer harcamalarını dikkate alarak açlık ve yoksulluk sınırlarını belirliyor. TÜİK'in bu şekildeki açlık ve yoksulluk hesaplaması bilimsel değildir” dedi.

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