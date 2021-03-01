7 bin ton patates elde kaldı! Zararına dahi satamıyorlar

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından planlanan sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine katılan Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. İmam Hüseyin Filiz, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap, Ziraat Odası ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’dan oluşan heyete Bolu çiftçisinin sorunlarını anlatarak, 7 bin ton patatesin çiftçinin elinde kaldığını söyledi.

DESTEK VERİLMEZSE ÇİFTÇİ TAMAMEN BİTECEK

Bolu çiftçisinin elinde 7 bin ton patates kaldığını belirten Fidan, “Patatesin bugün toplam maliyeti 1.5 lira. Ama tarladan satış fiyatı 80 kuruş. Şu an zararına bile satamıyoruz. Gübre fiyatlarında da inanılmaz bir artış var. 90 liralık gübre 150 lira olmuş. Mazot fiyatları aldı başını gidiyor. Çiftçimiz gerçekten çok zor durumda. Eskiden çiftçimiz yıllık hasadından kazandığı parayla daire alabilirdi şimdi bırakın mülk sahibi olmayı borçsuz atabildiği tek bir adım yok. Bu gün memlekette yaşayan kaç insanımız varsa hepsi maalesef borçlu hale gelmiştir” diye konuştu.

İktidarın istikrarı her geçen gün kaybettiğini belirten Fidan, “İçinde bulunduğumuz şartlar çok zor. Şu an girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde çiftçimize gerekli destek verilmez ise çiftçi tamamen bitecek. Son günlerde 5 litrelik ayçiçeği yağındaki fiyat artışında güya düzenleme yapmak için 5 litrelik yağın 4 litre olarak satılmasına karar verilmiş. Yani bu milletle dalga geçmeye gerek yok. Önceden Tekirdağ ve Keşan tarafından yetişen ayçiçeği bugün neden yetişmiyor? Anlam verebilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

UYUYAN MİLLET BİR DAHA UYANMAZ

İYİ Parti ekibi olarak Bolu'da çiftçiler, ziraat odası başkanları, esnaf ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini açıklayarak, “Millet uyanmış, inanmayan sadece Göynük'e gidip rastgele halkla konuşsun yeter. AKP'ye öfke İYİ Parti'ye umut artıyor. Büyük sosyolog Ziya Gökalp, ‘Uyanan millet bir daha uyumaz’ demiş. Türk Milleti ayağa kalkıyor” dedi.