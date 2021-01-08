AB genelinde işsizlik Kasım’da yüzde 7.5’e geriledi

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın Cima günü açıkladığı verilere göre, 27 AB üyesi ülkende 19 ülkenin oluşturduğu Euro bölgesinde işsizlik de aynı dönemde yüzde 8.4 düzeyinden yüzde 8.3’e geriledi.

Bu dönemde, AB üyesi ülkeler arasında, en yüksek işsizlik oranları yüzde 16.4 ile İspanya’da ve yüzde 10.4 ile Litvanya’da ölçülürken, en düşük işsizlik oranları da yüzde 2.9 ile Çekya’da ve yüzde 3.3 ile Polonya’da belirlendi.

Londra’da FTSE 100 Endeksi, yüzde 3.05 yükselen Barratt Developments PLC hisselerinin de desteğinde yüzde 0.13 artıda açıldı. Frankfurt’ta DAX Endeksi yüzde 0.97, Paris’te CAC 40 Endeksi yüzde 0.79 yükseldi.

Euro yüzde 0.26 düşüşle 1.22345 dolara gerilerken, sterlin 1.35744 dolar ile sabit düzeyde işlem gördü. (DHA)