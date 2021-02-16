AB, Türkiye’yi vergi cennetleri listesine almadı

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, vergi alanında işbirliği müzakerelerinde sağlanan ilerleme nedeniyle Türkiye’yi vergi cenneti kara listesine eklememe kararı aldı.

AB dönem başkanı Portekiz’in Maliye Bakanı Joao Leao düzenlenen basın toplantısında, “Vergi konusunda Türkiye ile iş birliğinde ilerleme kaydettik, bu nedenle listeye eklenmedi” dedi.

Vergilerin hiç olmadığı veya çok düşük olduğu ülke ya da bölgeler vergi cenneti olarak adlandırılıyor. Avrupa Birliği vergi cennetleri listesi, vergisel konularda iş birliği yapmaktan kaçınan ülkeleri ifşa etmeye yönelik bir liste. OECD ile paralel şekilde şeffaflık ilkesi vergi cennetlerinin belirlenmesinde bir kriter olarak kullanılıyor. Ayrıca haksız vergi rekabeti ve OECD BEPS eylem planlarında belirlenen asgari standartlara yönelik düzenlemelerin bulunmaması da vergi cenneti tanımlamasında kullanılan kriterlerden.