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AB ve İngiltere’den Facebook’a karşı rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, sosyal medya devi Facebook’a karşı rekabet soruşturması başlattı. Avrupa Komisyonu, Facebook'un reklam servisinin rekabet ihlali yapıp yapmadığını soruşturacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:32, 04/06/2021
HaberlerEkonomi
AB ve İngiltere’den Facebook’a karşı rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'a reklam servisiyle ilgili karşı anti-tekel soruşturması başlattı.

Avrupa Komisyonu, Facebook'un rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini tespit için soruşturma yürütecek.

Facebook'un reklamcılara karşı yarışmak için onlardan topladığı veriyi kullanarak rekabet ihlali yapıp yapmadığı soruşturulacak.

Ayrıca, şirketin, Facebook Marketplace küçük reklam hizmetini sosyal ağa haksız yere bağlayıp bağlamadığı da kontrol edilecek.

Bu, AB'nin Facebook'a karşı açtığı ilk rekabet soruşturması oldu. AB daha önce, Google, Apple ve Amazon'a rekabet soruşturması açmıştı.

DAHA ÖNCE CEZA KESİLMİŞTİ

AB daha önce Whatsapp'ın satın alınmasına ilişkin incelemede doğru bilgi vermediği için Facebook'a ceza vermişti.

İngiltere'de de Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) da Facebook'a karşı rekabet soruşturması başlattı.

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Yayınlanma Tarihi:13:26,