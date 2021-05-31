ABD 30 yıl sonra ikinci kez İran petrolü ithal etti

ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, İran enerji sektörüne uygulanan yaptırımlara rağmen 2021 yılı Mart ayında İran’dan 1 milyon 33 bin varil petrol ithalatı yapıldı.

Bu, ABD’nin 1991 yılından bu yana İran’dan yaptığı ikinci ithalat sevkiyatı oldu. EIA verilerine göre, 2020 yılı Ekim ayında da ABD, İran’dan günlük 36 bin varil petrol ithal etmişti.

Reuters, söz konusu mart ayı ithalatının, ABD’nin Liberya bandıralı Achilleas isimli tankere İran petrolünü taşıdığı gerekçesiyle el koymasının bir ay sonrasında yapıldığına dikkat çekti. Söz konusu tankerde yüklü olan İran petrolüne el koyan ABD’ye İran’dan korsanlık suçlaması gelmişti.

Mart ayında kaydedilen ithalatın, el konulan İran petrolü olup olmadığı ise bilinmiyor.

2018 YILINDA SERT YAPTIRIMLAR BAŞLAMIŞTI

ABD’de Donald Trump yönetimi, İran ile Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve 2018 yılında yürürlüğü koyduğu sert yaptırımlarla İran’ın petrol ihracatına ağır darbe indirmişti.

Nitekim, Türkiye de bu yaptırımlar nedeniyle Kasım 2018’den itibaren komşu İran’dan petrol ithalatını resmi olarak durdurmuştu.

ABD’de yönetim değişikliği sonrasında yaptırımların gevşetileceği beklensiyle İran’ın petrol ihracatı yükselişe geçmişti. Nitekim, nisan ayında ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya dönüş ve ABD yaptırımlarının kaldırılması amacıyla görüşmeler başladı.

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