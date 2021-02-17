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ABD ekonomide AB ile iş birliği amaçlıyor

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) küresel ekonomik toparlanma sürecinde iş birliği yapmak istediklerini duyurdu.

Güncellenme: 13:25, 17/02/2021
Haberler Ekonomi
ABD ekonomide AB ile iş birliği amaçlıyor

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamaya göre Yellen, AB temsilcisine ayrıca Atlantik Okyanus’un iki yanındaki ekonomilerin corona virüsü pandemisine karşı çalışmalarda da iş birliği istediklerini söyledi ve özellikle de geliş eşitsizliğine ve iklim değişikliğine karşı da da birlikte hareket edebileceklerini ekledi.

Yellen ayrıca, transatlantik ortaklığın önemini vurguladı ve Washington’un uluslararası vergilendirme konusunda süren OECD tartışmalarına yeniden katılmaya kararlı olduğunu söyledi. (DHA)

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