ABD Hazine Bakanı: Trump’ın Çinle yaptığı ticaret anlaşmasına dair şüphelerimiz var

Yellen 2020 yılında ABD ve Çin arasında imzalanan Ticaret Anlaşması’nın faydalarına dair şüpheleri olduğunu belirtti.

Yellen dün New York Times'a verdiği bir röportajda “Çin'e uygulanan vergilerin çok da düşünülmeden koyulduğunu düşünüyorum. Gümrük tarifeleri tüketicilere koyulan vergilerdir. Birçok konuda koyulan vergilerin Amerikalı tüketicilere zarar verdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SORUNLAR ELE ALINMADI”

Yellen, “Önceki yönetimin müzakere ettiği anlaşma, Çin ile sahip olduğumuz temel sorunları pek çok yönden ele almıyordu.” dedi.

Yellen’in açıklaması, Biden yönetiminden konu ile ilgili ilk açıklama oldu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmanın geleceği hakkında Biden yönetiminin ne düşündüğü ilk kez bu açıklama ile öğrenildi.

HEDEFLERE ULAŞILAMADI

Ocak 2020'de imzalanan anlaşma Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının verdiği zararları azaltmayı hedefliyordu ancak anlaşma imzalandıktan 18 ay sonra bu hedef boşa düştü ve iki taraf da ithalat için daha fazla gümrük vergisi ödemeye başladı.

Biden yönetiminin anlaşmayı sürdürmeye, iptal etmeye veya değiştirmeye karar vermesi gerekiyor. Çin ve ABD arasında, Hong Kong, Tayvan konuları ve corona virüsü pandemisinin kökenleri üzerinde çeşitli gerilimler bulunuyor.

Çin tarafı ise anlaşmaya olumlu yaklaşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng geçen hafta Pekin’de gazetecilere verdiği demeçte, “Anlaşmanın ilk aşaması Çin, ABD ve tüm dünya için iyi” dedi.

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