ABD küresel ekonomide köprüleri yeniden kurmak istiyor

Küresel ekonominin liderleri ABD’de Donald Trump’tan koltuğu devralan Joe Biden döneminde ilk kez bir araya gelerek ekonomiyi Büyük Buhran’dan beri yaşanan en büyük çöküşten kurtaracak köprüleri yeniden kurmak istiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski başkanlarından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7’li mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Toplantının eş başkanlarından İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak bu toplantı ile, aşılamalar yaygınlaşırken G7 ülkelerinin piyasaya akıttığı trilyonlarca dolarlık yardım paketinin küçülmeyeceği mesajını vermek istiyor.

Biden, Trump’ın 4 trilyon dolarlık yardım paketinin üzerine bir 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi de kendisi açıkladı. Sunak’ın ise önümüzdeki ay yapacağı açıklamada ekonomiyi kurtarma paketinin süresini uzatması ve kamu maliyesinin düzeltilmesini ileri bir tarihe bırakması bekleniyor.

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ECB VE IMF BAŞKANLARI DA KATILACAK

Bu görüşme ile Amazon ve Google gibi çoğunluğu ABD’li devasa teknoloji şirketlerine yönelik küresel vergilendirme çalışmalarını yeniden başlatmak amaçlanacak. Bu, Washington’un dünyanın geri kalanına karşı tutumunu da sınayacak bir test konumunda.

G7 ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada’dan oluşuyor. Toplantıda bu ülkelerin ekonomi bakanları ve merkez bankası başkanlarına Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanları da katılacak.