ABD Kuzey Akım 2 yaptırımlarında Alman şirketlere yer vermeyecek

ABD yönetimi, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesine karşı girişimlere devam ediyor.

Donald Trump yönetiminin ardından Joe Biden yönetimi de neredeyse bitmek üzere olan projenin tamamlanmasını engellemeye çalışırken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dün gece açıkladığı son raporda dikkat çekici noktalar yer aldı.

AVRUPALI FİRMALAR LİSTEDE YOK

Raporda, Rus KVT-RUS firmasına ait olan ve denizde boru hattı döşeme işleminde kullanılan Fortuna isimli geminin yaptırımları ihlal ettiği belirtilirken, listede Almanya ve Avrupa’dan bir firmanın yer almaması dikkat çekti.

Bloomberg, ABD’nin Alman ve Avrupalı firmaları listeye eklememesinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Almanya ile karşı karşıya gelmeme yönündeki siyasi hesabının ürünü olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün yaptığı açıklamada “Müttefiklerimiz ve ortaklarımız biliyor ki, bu bizim için çok önemli. Kuzey Akım 2 kötü bir anlaşma ve projeye dahil olan şirketler yaptırım riskini alıyor” sözleriyle bir kez daha Rus ve Avrupalı firmaları tehdit etti.

ABD’de ise Kongre’den ise Fortuna gemisine dönük yaptırımların yetersiz olduğu, projede yaptırım uygulanması gereken başka Rus varlıklarının da olduğu yönünde eleştiriler geliyor.

GEÇEN AY ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den 24 Ocak’ta yapılan açıklamada, Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı belirtilmişti.

Projenin inşaatı ABD’nin “yaptırım tehditlerinin” ardından Aralık 2019’da durdurulmuştu.

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olan projenin yüzde 94’ü tamamlanmış durumda. Proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Rus Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.