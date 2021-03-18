ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri 13 ayın zirvesini gördü

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün büyüme ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, ABD 10 yıllık hazine tahvilleri faizi yaklaşık 10 baz puan artışla 1,73’e ulaştı. Böylece son 13 ayın en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

ABD 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 2,5’in üzerini test ederek Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD’de fonlama faizini 0 civarında tutmaya devam edeceğini tekrarlayan Fed, enflasyona değil istihdama odaklanacağı mesajını verdi.

TL’DE DEĞER KAYBINA NEDEN OLDU

ABD’de tahvil faizlerindeki artış, TL dahil gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesini de beraberinde getirmişti.

Yüksek kısa vadeli dış borç, yüksek enflasyon, eksi swap hariç net rezerv ve yüksek jeopolitik risklere ek olarak ABD tahvil faizlerindeki artış sonucu son bir ayda TL 6,90’dan 7,50’nin üzerine geldi.