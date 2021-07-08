ABD’de 36 eyaletten Google’a dava

Amerika Birleşik Devletleri’nde 36 eyaletin başsavcısı Google’a Play Store hizmetinde tekel oluşturup rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Bu dava, ABD devlet yetkililerinin geçen yıldan bu yana Google’a karşı açtığı dördüncü anti tröst davası oldu.

Android işletim sistemlerinde neredeyse tek uygulama mağazası olan Play Store aracılığıyla uygulama geliştiricileri üzerindeki gücünü kötüye kullandığı gerekçesi ile Google’a açılan dava, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki federal mahkemede açıldı. Davaya Utah, Kuzey Karolina, New York ve Tennessee eyaletleri öncülük etti.

Geçtiğimiz yıllarda açılan davalar reklam ve arama motoru tekeline odaklanıyordu. Bu dava Google’ın uygulama mağazasına karşı açılan ilk dava oldu.

DAVANIN KONUSU

Mobil uygulama geliştiricileri, Google’ın ürünlerindeki bazı ödemeler için kendi sistemini kullanma şeklinden uzun süredir şikayetçi. Geliştiriciler, uygulamalar için Play Store içerisinde yapılan ödemelerde Google Payments adı verilen bir sistem kullanılmasından ve Google bu ödeme sisteminde yüzde 30 gibi oldukça yüksek bir komisyon almasından şikayetçi. Ayrıca geliştiriciler, bu yüksek komisyonun uygulama fiyatlarına yansıdığını da savunuyor. Yüksek komisyonlara yönelik itirazların yanı sıra davada, Google’ın Android işletim sisteminde mobil uygulamaların dağıtımını tamamen ele geçirdiği iddiası da yer aldı. Play Store’un Android uygulama mağazaları içindeki pazar payı yüzde 90’ın üzerinde. GOOGLE: DAVA HAKSIZ

Google, dün yayımladığı bir blog yazısında davayı “haksız” olarak nitelendirdi. Başsavcının Apple yerine Play Store’a saldırmayı seçmesinin ‘garip’ olduğunu söyleyen yazıda “Android ve Google Play, diğer platformların sağlayamadığı bir açıklık sunuyor” denildi.

Google yöneticileri tarafından kaleme alınan yazıda, “Bu davanın amacı tüketicileri korumak değil. Bu, Google Play’in avantajlarından para ödemeden yararlanmak isteyen bir avuç büyük uygulama geliştiricisini desteklemekle ilgili” ifadelerine yer verildi. Google ayrıca Android telefonlarda Epic Games, Samsung gibi şirketlerin kendi uygulama mağazalarına izin verildiğini savundu.

Geçtiğimiz yıl, Netflix ve Spotify gibi paralı uygulamalar, ödeme sistemi konusunda Play Store’u baypas etmeye çalışırken PlayStore ise bu konuda bazı engelleme girişimlerinde bulunmuştu.

APPLE’I DA İLGİLENDİRİYOR

Bu davadan çıkan sonuç Apple’ı da önemli ölçüde ilgilendirecek.

Utah Başsavcısı Sean Reyes, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Apple’la da ilgilendiğini söyledi.

Apple’ın uygulama mağazası AppStore, Google Play Store’un aksine herhangi bir alternatife izin vermiyor ve Apple cihazlarda herhangi bir uygulamaya erişmek veya ödeme yapmak için mutlaka kullanılması gereken bir mağaza olarak kullanıcının karşısına çıkıyor.