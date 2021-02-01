ABD’de Cumhuriyetçilerden yardım paketi talebi: Küçültün

ABD’de 10 ılımlı Cumhuriyetçi Partili senatör Demokrat Partili Başkan Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini iki partinin desteğiyle senatodan geçirmek istiyorsa küçültmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı daha önce Cumhuriyetçi Partili senatörlerin 600 milyar dolarlık bir yardım paketini alternatif olarak tartışmaya istekli olduklarına dair işaret vermişti.

BEYAZ SARAY’A DAVET ETTİ

Sözcü Jen Psaki kapsamlı ve büyük ölçekli bir paket geçirmek isteyen Biden’ın Cumhuriyetçi senatörleri görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet ettiğini açıkladı.

Psaki “Virüs ülkemiz için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ettiğinden ve birçokları için ekonomik koşullar kötü durumda olduğundan hemen harekete geçmeliyiz ve yapılması gereken büyük bir şey” dedi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Müdürü Brian Deese NBC’ye yaptığı açıklamada Biden’ın sağlık ve ekonomi ile ilgili sorunlara yönelik kapsamlı bir yasa tasarısından taviz vermek istemediğini söyledi. (REUTERS)

