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ABD’de enflasyon 13 yıl sonra yüzde 5’i gördü

ABD'de Mayıs 2020'de yüzde 0,1, Nisan 2021'de yüzde 4,2 olan tüketici enflasyonu Mayıs 2021'de yüzde 5'e yükseldi. Ağustos 2008 sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaşan ABD enflasyonu, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:47, 10/06/2021
HaberlerEkonomi
ABD’de enflasyon 13 yıl sonra yüzde 5’i gördü

Mayıs 2020’de yüzde 0,1 olan ABD’de yıllık tüketici enflasyonu Mayıs 2021’de yüzde 5,0’e yükseldi. Böylece Ağustos 2008 sonrasında oran ilk kez yüzde 5 seviyesini gördü.

Nisanda yüzde 4,2’e yükselen oranın, mayısta yükselişe devam etmesi bekleniyordu ancak açıklanan rakam yüzde 4,7 olan beklentilerin üzerinde oldu.

ABD’de enflasyonun artması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimini öne çekmesi açısından büyük önem taşıyor. Fed’in parasal sıkılaşması ise, Türkiye gibi yüksek döviz cinsi borcu olan gelişmekte olan ülkeler açısından risk teşkil ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:41,