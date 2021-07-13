ABD’de enflasyon beklentileri aştı, dolar yükseldi

ABD'de mayısta yüzde 5'e yükselerek sürpriz yapan yıllık tüketici enflasyonu, haziranda yüzde 5,4 ile beklentilerin de üzerinde geldi. Haziranda aylık artış yüzde 0,9 oldu.

Bloomberg anketinde enflasyonun aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,9 gelmesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyonda yıllık artış oranı yüzde 4,5 ile Kasım 1991 sonrasındaki 30 yılın zirvesine yükseldi. Çekirdek enflasyonda da beklentiler aşıldı.

YENİDEN AÇILMA ENFLASYONU ATEŞLEDİ

Enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra ikinci el otomobil, hotel, araç kiralama, uçak bileti ve kıyafet fiyatlarındaki artış da enflasyon artışında etkili oldu. Ekonomideki açılma, özellikle hizmetler sektöründe talep ve fiyat artışını da beraberinde getirdi. Maliyet artışları da fiyat artışlarını tetikledi.

Yüzde 2'lik enflasyon hedefine sahip olan ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyondaki artışın geçici olduğunu vurgulasa da son dönemde banka parasal sıkılaşma takvimini tartışmaya başladı.

Enflasyondaki yükseliş, varlık alımlarını azaltma ve faizleri artırma takvimini öne çekebilir.

KUR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Hazine tahvili faizleri yükselirken, dolar endeksi de güçlendi. Borsada vadeli fiyatlarda ise düşüş görüldü.

Açıklama öncesinde 8,58'e kadar gerileyen dolar/TL, açıklamayla birlikte 8,62'ye yükseldi.

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