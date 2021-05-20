ABD’de enflasyon endişesi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bazı yetkilileri dün yayımlanan toplantı tutanaklarına göre ekonomideki güçlü ekonomik toparlanma nedeniyle para politikasında değişikliği gözden geçirmeye hazır görünüyorlar.

Ancak tutanakları yayımlanan son Fed toplantısının ardından beklentilerin altında açıklanan istihdam verisi yetkililerin görüşlerini değiştirmiş olabilir.

Fed’in 27-28 Nisan’da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında, “Yetkililerin birkaçı eğer ekonomi Kurul’un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu” denildi.

Ancak toplantının ardından yayımlanan ABD istihdam verisi, tarımdışı istihdamın Nisan’da sadece 266,000 arttığını ve beklentilerin oldukça altında kaldığını gösterdi. Veri istihdam piyasasının, para politikasını tam istihdam hedefiyle uygulayan Fed’in öngördüğü doğrultuda ilerlemediğine işaret etti.

Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından ABD borsaları gerilerken, ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi %1.683’e yükseldi.

Fed yetkilileri geçen ay tüketici fiyatlarındaki beklenmedik artışın geçici sebeplerden kaynaklandığını ve daha fazla istihdam yaratılması için zamana ihtiyaç olduğunu değerlendirerek krizle mücadele için benimsedikleri aşırı gevşek para politikasını sürdürme sözü verdi.

Ancak tutanaklar salgın hastalık nedeniyle bir kısmında faaliyetlerin durduğu ABD ekonomisini yeniden başlatmaya çalışan Fed’in yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığını da gösterdi.

Salgından sonra farklı kesimlerin farklı hızlarda toparlanması nedeniyle Fed’in düşük enflasyon ile tam istihdamı sağlama hedefini aynı anda yerine getirmesi zorlaştı.

Tutanaklara göre bazı yetkililer, enflasyonun ekonomide tam olarak ne olduğunun anlaşılmasına ve buna verilecek karşılığın belirlenmesine vakit bırakmadan “istenmeyen seviyelere” yükseleceğinden endişe ettiklerini belirttiler.

Çoğu yetkili aynı zamanda işyerlerinin yüksek işsizliğe rağmen çalışan bulmakta zorlandığını dile getirdi. Fed yetkilileri bunun emeklilik, salgına dair devam eden endişeler, çocuk bakımına dair sorunlar ve işsizlik yardımı gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade ettiler.

Tutanaklarda, “Çoğu katılımcı bu unsurların iş gücüne katılım oranının salgın öncesi seviyelere göre düşük kalmasına yol açtığını belirtti” denildi.

Tutanakların yayımlanmasından önce açıklamada bulanan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, istihdam piyasası hedeflerin altında kalmaya ve koronavirüs her gün ABD’de yüzlerce insanın ölümüne neden olmaya devam ettiği için “Desteği azaltmaya dair konuşmak için çok erken” dedi.

Bullard, Fed’in ancak sağlık krizi tamamen kontrol altına alınırsa ekonomiye desteği azaltmayı gözden geçireceğini ekledi.

Ancak tutanaklar bazı Fed yetkililerinin para politikası desteğini azaltmak konusunda dikkatle düşündüğüne işaret etti.