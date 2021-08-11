ABD’de enflasyon rakamları beklentilere paralel

ABD'de tüketici fiyat endeksi Temmuz'da yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

SOZCU.COM.TR

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ABD’de tüketici fiyat endeksi, Temmuz’da yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak ekonomistlerin beklentilerine paralel gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,5’lik artış kaydetti. Bu veriye ilişkin beklentiler de yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.

Geçici etkilerin çıkartılması ile oluşturulan çekirdek enflasyonun ise yüzde 0,3 arttığı görüldü. Ekonomistlerin çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,4’lük artış yönündeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4,3’le beklentilere paralel gerçekleşti.

FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Arz kısıtlamaları ve artan taleple karşı karşıya kalan işletmeler, maliyet baskıları arttıkça mal ve hizmet fiyatlarını yükseltiyor. Malzeme kıtlığı, nakliye sorunları ve istihdam piyasasındaki zorluklar, önümüzdeki aylarda fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir.

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun geçici olacağını belirtse de fiyat artışlarına ilişkin kaygılar devam ediyor.

Ekonomistler önümüzdeki aylarda ABD enflasyonunu yakından izlemeye devam edecek. Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerini varlık alımlarının seyrine ilişkin sinyaller açısından da izliyordu.

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