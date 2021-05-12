ABD’de enflasyon yüzde 4,2 ile 13 yılın zirvesine yükseldi

ABD’de tüketici enflasyonu, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Bloomberg anketinde tüketici fiyatlarındaki artış beklentisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Yüzde 4,2’lik yıllık tüketici enflasyonu, ABD’de 2008 sonrasında kaydedilen en yüksek enflasyon oranı oldu. Yüzde 0,8’lik aylık enflasyon da, ülkede 2009 sonrasındaki en yüksek oran oldu.

AYLIK ÇEKİRDEK ENFLASYON 1982 SONRASININ ZİRVESİNDE

Gıda ve enerji hariç çekirdek tüketici enflasyonu da nisanda yıllık yüzde 3’e yükseldi. Bu veride beklenti yüzde 2,3 düzeyindeydi. Aylık çekirdek enflasyondaki artış da yüzde 0,3’lük beklentinin üç katı olan yüzde 0,9 seviyesinde oldu.

Çekirdek enflasyondaki aylık yüzde 0,9’luk oran da, ABD’de bu veride 1982 sonrasındaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

ABD’de pandemi nedeniyle uygulanan rekor parasal ve mali genişleme adımları, ekonomide son dönemde kaydedilen toparlanma, açılmayla gelen talep artışı ve emtia fiyatlarındaki hızlı artış, enflasyonu beklentilerin üzerinde artırmış oldu.

FED’DEN AÇIKLAMA, KURDA ARTIŞ

ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaşmayı erkene çekebileceği endişelerini artırırken Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin kendisi için sürpriz olduğunu, gerekmesi durumunda enflasyonu hedeflenen seviyelere indirmek için adım atmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Türkiye’de güne 8,28 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, ABD’de enflasyon verisinin açıklanması sonrasında Türkiye’de piyasanın bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu akşam saatlerinde 8,44’e yükseldi.

ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD borsaları güne sert satışla başlarken, ABD hazine tahvili faizlerinde yükseliş görüldü.

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