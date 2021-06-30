ABD’de istihdam verileri beklentileri aştı

ABD’de özel sektör istihdamı Haziran’da 692,000 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ancak şirketlerin artan talebi karşılamak için çalışan bulmakta zorlanmasıyla bir önceki aya kıyasla işe alım hızı yavaşladı.

Reuters anketine katılan ekonomistler özel sektör istihdamının Haziran’da 600,000 artmasını bekliyorlardı.

ADP Ulusal İstihdam Raporu’na göre Mayıs ayı verisi ise 978,000 artıştan 886,000’e revize edildi.

DOLARA ETKİSİ

Açıklanan istihdam verilerinin ardından Dolar endeksi artış kaydetti. Gün içinde yüzde 0,16 artış kaydeden endeks 92,20 sevilerinde seyrediyor.

ABD istihdam verilerinin beklentilerin üstünde çıkması dolarda sınırlı yükselişe neden oldu. Dolar/TL gün sonu itibariyle 8,66 seviyelerinde seyrediyor.

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