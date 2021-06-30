ABD’de konut fiyatlarında artış 33 yılın zirvesinde

ABD’de ipotekli konut kredilerinde balonun patlaması küresel finansal krizi tetiklemişti. 13 yıl sonra ABD’de konut piyasasındaki ısınma tekrar gündemde.

ABD’de gösterge olarak kabul edilen S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyatı endeksi nisanda yıllık yüzde 14,6 artarak 1988 yılından bu yana en yüksek artışı kaydetti. Mart 2021'de yıllık artış oranı yüzde 13,3 olmuştu.

ABD'de New York, San Francisco, Dallas ve Miami gibi önde gelen 20 kentteki konut fiyat değişimlerini kapsayan birleşik endekste nisanda yıllık artış yüzde 14,9'a ulaştı. Bu endekste de Aralık 2005 sonrasındaki en yüksek yıllık artış kaydedilmiş oldu.

Nisanda yıllık en yüksek fiyat artışları Phoenix, San Diego ve Seattle kentlerinde görüldü.

PANDEMİDE FİYATLAR FIRLADI

ABD’de ev fiyatları geçen yıl, Amerikalıların rekor düzeyde düşük konut kredisi faizi oranlarından yararlanması ve kenar mahallelerdeki evlere yoğun ilgi göstermesiyle yükseldi. Konutta arz artışının talebin gerisinde kalması fiyatları yükseltti.

ABD'de konutlarda yaygın olarak kullanılan kerestede fiyatların bu yıl olağan dışı şekilde artması da konut maliyetlerinin ve dolayısıyla da konut fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

‘RAKAMLAR SIRA DIŞI’

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, S&P Dow Jones Endeksleri'nde endeks yatırım stratejisi masasının küresel şefi Craig Lazzara, “Nisandaki rakamlar gerçekten sıra dışı” dedi.

Fiyat artışları kısmen kenar mahalle evlerine yönelik pandemi ile ilgili talepten kaynaklansa da Lazzara, bunun “önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten gerçekleşecek olan satın almaların hızlanmasını da temsil edebileceğini” söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın, ilk defa konut alacak olanlar için caydırıcı olduğuna işaret eden ekonomistler, pandemi kaynaklı korkuların azalmasıyla şehir merkezi dışındaki evlere dönük talebin geri çekilmesini beklediklerini dile getirdi.

Veriler ABD'de konutta arz artışının hızlanmakta olduğuna işaret ederken, bu durumun da konut fiyatlarındaki artış hızını azaltabileceğine ancak piyasada dengelenmenin yakın zamanda pek mümkün olmadığına işaret edildi.

FED DE İZLİYOR: 40 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM DEĞİŞEBİLİR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de konut piyasasındaki ısınmayı yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde FT'ye konuşan Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD'nin konut piyasasında finansal istikrarı tehdit eden bir patlama ve çöküş döngüsünü göze alamayacağını söylemişti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da, Fed'in aylık 40 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.

ING'nin uluslararası baş ekonomisti James Knightly, ABD'de konut fiyatlarındaki artışın enflasyonu da etkileyeceğini dile getirdi.

İNGİLTERE’DE 17 YILIN EN SERT ARTIŞI

Birleşik Krallık’ta da konut fiyatları artışı 17 yılın zirvesine yükseldi.

Nationwide Building Society verilerine göre ülkede konut fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 13,4 arttı. Böylelikle konut fiyatlarında Kasım 2004’ten bu yana en hızlı artış yaşandı.

Aylık bazda bakıldığında ise konut fiyatlarının yüzde 0,7 artış kaydettiği görüldü. Böylelikle ortalama fiyatlar 254 bin sterlin seviyesini aştı. Ülkede konut fiyatlarında aylık bazda yükseliş serisi üçüncü aya ulaştı.

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