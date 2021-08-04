ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da 330 bin artarak beklentilerin altında kaldı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de özel sektör istihdamı çalışan ve hammadde bulmakta yaşanan sorunlar nedeniyle Temmuz’da 330 bin ile beklentilerin altında arttı.

ADP Ulusal İstihdam Raporu’na göre Haziran ayı verisi 692 bin artıştan 680 bine revize edildi.

ARTIŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA

Reuters anketine katılan ekonomistler, verinin Temmuz’da 695 bin artmasını bekliyorlardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin artış tahmini ise 690 bindi.

ABD’de küçük ölçekli firmalar 91 bin, orta ölçekli firmalar 132 bin, büyük ölçekli firmalar da 106 binlik istihdam yarattı.

ABD'de Cuma günü de Temmuz tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

İlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Kongre'ye 'borç limiti' çağrısı