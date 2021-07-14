ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD’de üretici fiyatları ekonominin corona virüsü salgınının etkilerinden toparlanmasıyla birlikte güçlü seyreden talep ve tedarik zincirinde devam eden sorunlar nedeniyle Haziran’da yüzde1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​.

Üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen artış tüketici fiyatlarının da yüksek seyretmeye devam edebileceğinin sinyalini verdi.

YILLIK ARTIŞ 7,3

Üretici fiyatları Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7.3 ile yine beklentilerin üzerinde arttı

Reuters anketine katılan ekonomistler üretici fiyatlarının Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0.6, geçen yıla göre ise yüzde 6.8 artacağını tahmin ediyorlardı.

Üretici fiyatları Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.8, geçen yıla göre ise yüzde 6.6 artmıştı. (REUTERS)

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