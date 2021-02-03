ABD’de yardım paketi Cumhuriyetçilere rağmen geçecek

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık corona virüsü yardım paketini Cumhuriyetçilerin desteği olmadan geçirmeye yönelik ilk adımı attı.

ABD Senatosu’nda yapılan oylamada corona virüsü yardımı harcama talimatlarıyla birlikte 2021 mali bütçe kararına yönelik görüşme başlatılması Cumhuriyetçilerin 49 oyuna karşı 50 oyla kabul edildi. Böylece Cumhuriyetçilerin karşı çıkması karşısında Demokratların Biden’ın paketini yürürlüğe koyması için gereken yasama aracı kullanılmaya başlanmış oluyor.

Cumhuriyetçiler, 2017’de Kongre’nin kontrolünü elinde tuttukları zaman Demokratların desteği olmadan kapsamlı bir vergi reformu tasarısını geçirmek için bu yola başvurmuşlardı. (REUTERS)

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