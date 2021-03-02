ABD’de zenginleri kaygılandıran servet vergisi tasarısı

Dünya genelinde gelir eşitsizliği hızla artarken, servet vergisi de birçok ülkenin gündemine giriyor. Bu ülkeler arasına son olarak ABD de katıldı. ABD’de pandemi sırasında zenginler servetlerini katlarken, servet vergisi kongrenin gündemine girdi.

Son seçimlerde Demorat Parti başkan aday adayları arasında yer alan senatör Elizabeth Warren’ın başını çektiği kongre üyeleri, en zengin 100 kişiden toplamda 78 milyar dolar servet vergisi alınmasını öngören bir tasarı sundu.

‘Ultra milyoner Vergi Yasası’ isimli tasarıda, servetleri 50 milyon doların üzerindeki hanelerin yıllık yüzde 2 oranında servet vergisi ödemeleri öngörülüyor. Tasarıda, serveti 1 milyar doların üzerindeki haneler için servet vergisi oranı yüzde 3 oldu.

BEZOS VE MUSK İÇİN 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE VERGİ

Tasarının yasalaşmasının muhtemel olmadığını yazan Bloomberg’ün hesaplamasına göre, tasarın yasalaşması durumunda dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un patronu Jeff Bezos 5,4 milyar dolar ek vergi ödeyecek. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Tesla patronu Elon Musk’ın ise ödeyeceği ek vergi 5,2 milyar dolar olacak.

Microsoft’un patronu Bill Gates için 4 milyar dolarlık servet vergisi tutarı hesaplanırken, bu rakam Facebook’un patronu Mark Zuckerberg için 2,9 milyar dolar oldu.

Tasarı kapsamında ABD’nin en zengin ilk 10 kişisinin ödemesi gereken servet vergisi toplamda 32,5 milyar doları buluyor. En zengin ilk 100 kişi için bu rakam 78 milyar dolara ulaşıyor.

Pandemi yılı olan 2020’de ABD’nin en zengin 100 insanı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını açmasının hisse senedi piyasalarına yaraması sayesinde servetlerine 598 milyar dolar eklemişti.

Servet vergisi tasarısı, bu artışın yüzde 13’üne denk gelen kısma el koymayı öngörüyor.

YASALAŞMASI BEKLENMİYOR

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, seçimler öncesinde şirketlerden ve zenginlerden daha fazla vergi almayı vaat etse de, servet vergisine sıcak bakmıyor. Demokratların önde gelen isimleri de, servet vergisinin muhafazakarların ağırlıkta olduğu Yüksek Mahkeme’den döneceği argümanını öne sürüyor.

California Üniversitesi’nden ekonoistler Emmanuel Saez ve Gabriel Zucman, bu tasarı kapsamında yaklaşık 100 bin aileden ve 1000 milyarderden 10 yıl içinde toplamda 3 trilyon dolar vergi toplanabileceğini hesaplıyor.