ABD’den Çin’e karşı teknoloji hamlesi: Bu riski alamayız

ABD Senatosu, “ABD’nin teknoloji alanında Çin karşısındaki rekabet gücünü arttırmak için” hazırladığı yasa paketini 32’ye karşı 68 oyla geçirdi.

Çin’e karşı katı tutum sergilenmesi derin bir şekilde kutuplaşmış ABD Kongre’sinde Demokratların ve Cumhuriyetçilerin uzlaştıkları nadir konulardan biri.

Teşvik paketi, ABD’nin teknoloji ve temel araştırmaları desteklemek için yaklaşık 190 milyar dolar kaynak ayrılmasına imkan veriyor ve ek olarak yarı iletken maddelere ve telekomünikasyon ekipmanlarına yönelik araştırma ve üretim süreçleri için 54 milyar dolarlık harcama yapılmasını karara bağlıyor.

Otomobil üreticilerinin son dönemde çip kıtlığından dolayı ciddi üretim kesintileri yapmaları nedeniyle çip üretimi için de 2 milyar dolar kaynak ayrılacak.

Teşvik paketinin yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nden geçirilmesi ve sonrasında ABD Başkanı Joe Biden’ın bu tasarıyı imzalaması gerekecek.

TIKTOK YASAĞI DA PAKETTE

Tasarıda ayrıca, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un hükümet cihazlarında indirilmesinin yasaklanması ve Çin hükümeti destekli şirketler tarafından üretilen ya da satılan drone’ların satın alınmasının engellenmesi da öngörülüyor.

ABD’ye dönük siber saldırılarla ve ABD’li firmalardan fikri mülkiyet hırsızlığıyla bağlantılı Çinli şirket ve kurumlara dönük yaptırımlar ile insan hakları ihlalleri bağlantılı ihracat kontrolleri de pakette yer alıyor.

‘GÖZ GÖRE GÖRE BİTMESİNİ İSTEMİYORUZ’

Tasarının destekçilerinden Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Eğer bir şeyler yapmazsak, baskın süper güç olarak günlerimiz bitiyor olabilir. O günlerin göz göre göre bitmesine izin vermek istemiyoruz. Amerika’nın bu yüzyılda orta halli bir ulus haline geldiğini görmek istemiyoruz.” dedi ve Çin’le yarışta geride kalınmasının vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BIDEN: RİSKİ ALAMAYIZ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden tasarıyı överek “21. yüzyılı kazanmak için bir yarış içindeyiz ve başlangıç atışı yapıldı. Geride kalma riskini alamayız” dedi.

ABD’nin önde gelen firmalarından General Motors, tasarının, ABD’de otomotiv üretimini etkilemeye devam eden çip krizinin çözümünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, söz konusu tasarı sayesinde ABD’de 7 ile 10 arasında yeni çip fabrikası açılabileceğini söyledi.

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