ABD’den gelen haberle dolar düştü, altın yükseldi

ABD’de nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti ve beklentilerin çok altında kaldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, ABD'de nisanda 1 milyonluk tarım dışı istihdam artışı olacağı yönündeydi ancak gerçekleşme bu beklentinin çok uzağında oldu.

Daha önce 916 bin olarak açıklanan mart ayı tarım dışı istihdam verisi 717 bine revize edildi.

Nisan ayında ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 6,1’e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin nisanda yüzde 5,8'e gerilemesi yönündeydi.

Saatlik kazançlarsa nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ekonomistler saatlik kazançların nisanda sabit kalmasını bekliyordu.

Önceki gün açıklanan ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, firmalarda işe girenlerin sayısı Mart ayında 565 bin artış gösterdikten sonra Nisan'da 742 bin artış yaşadı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisiyse yükselişin 850 bin civarında gerçekleşeceği yönündeydi.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin çok altında kalmasının ardından dolar endeksi değer kaybederken, dolar cinsi uluslararası spot altın fiyatları arttı.

Dolar endeksi, 90,95'ten 90,44 seviyelerine kadar geriledi.

Güne 1812 dolar seviyelerinden başlayan ons altın fiyatı, 1843 dolara kadar yükseldi.

Euro/dolar paritesi de 1.2053'ten 1.2137'ye yükseldi.

Dolar/TL 8,30'dan 8,24'e kadar geriledi.

Dün 482 TL'den kapanan gram altın fiyatı ise 488 TL'ye yükseldi.

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