ABD’den Kuzey Akım yaptırımları gelebilir

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB şirketlerinin Kuzey Akım 2’ye yaptıkları katkı nedeniyle yaptırıma tabi olabileceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adını açıklamak istemeyen bir kaynak, “Şirketleri çok geç olmadan geri adım atmaları için uyarmaya çalışıyoruz” dedi.

Bakanlığın perşembe ya da cuma günü hatta destek olan şirketlere ilişkin liste açıklayabileceği kaydedildi.

BASKI SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Enerji Bakanlığı daha önce Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanmayacağını söylemiş ve Avrupa ülkelerine baskıyı artırma sinyali vermişti.

6,3 milyar dolar harcanan projeyle, Rus gazının Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya’ya taşınması öngörülüyor. ABD, Türk Akım projesini de yaptırım kapsamına almış ancak hat tamamlanıp devreye alınmıştı.