ABD’den Rus tahvillerine yeni yaptırım hazırlığı: ‘Nükleer seçenek’

Ukrayna gerilimi devam ederken ABD'de Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararlarını bugün açıklaması bekleniyor. Reuters, Bloomberg ve The Wall Street Journal, yaptırımlar arasında Rus borçlanma kağıtlarının (tahvil) olabileceği öne sürdü.

Beyaz Saray, 2014 yılında ABD'li finans kuruluşlarının Rusya'nın dolar cinsi tahvillerini birincil piyasada satın almasını yasaklamıştı. Şimdi, ruble cinsi tahvillerin birincil piyasadan alımının yasaklanması gündemde.

BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Reuters'a göre, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve siber saldırılar gerçekleştirdiği gerekçesiyle bugün açıklanacak olan yaptırımların Rus devlet borçlanma senetlerinin alım satımını zorlaştıracak önlemler içermesinin beklendiğini söyledi.

Bloomberg de konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin ABD'li finans kuruluşlarının yeni Rus tahvili alımlarını engellemeyi planladığını ancak bu kararın zamanlamasının henüz belirsiz olduğunu aktardı. Haberde, Rusya'nın merkez bankası, hazine ve varlık fonu tarafından ihraç ettiği tahvillerin hedef alınacağı belirtildi.

‘NÜKLEER SEÇENEK’

ABD'li yatırımcıların ruble cinsi Rus tahvillerini satın almasının finansal piyasalar tarafından “nükleer seçeneğe” benzetildiğini aktaran Bloomberg, yabancıların şu an yaklaşık 37 milyar dolarlık ruble cinsi Rus hazine tahvilini elinde bulundurduğunu, bu tahviller içinde toplam yabancı payının yüzde 20 civarında olduğunu aktardı.

Haberler üzerine Rus rublesi dolar karşısında değer kaybederken dolar/ruble kuru, 75,7'den 77,5'e sert yükseliş kaydettikten sonra kısmi gerileme kaydetti.

Biden ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesi ve ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e gönderme kararını geri çekmesi sonrasında değer kazanan Rus tahvilleri de, yaptırım haberleriyle tekrar geriledi.

Rusya'nın 10 yıl vadeli ruble cinsi tahvilleri de bugün yüzde 1,4 değer kaybetti.

‘RUS KAMU BANKALARI DEVREYE GİRER’

Bloomberg, analistlerin, tahvillere dönük olası yaptırım kararının piyasaları vursa da Rus hükümetinin kendini finanse etme gücünü belirgin şekilde aksatmasının beklenmediğini, Rus kamu bankalarının tahvil alımlarını artırabileceğini söylediğini aktardı.

Rusya'da Kremlin'e danışmanlık yapan Dış ve Savunma Politikası Konseyi'nin başkanı Fyodor Lukyanov, tahvillere dönük yaptırımın iki lider arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin iptal edilmesine neden olabileceğini öne sürdü.

WSJ: TAHVİL YAPTIRIMI 14 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

The Wall Street Journal gazetesi, ABD bankalarının Rus hükümet tahvillerine dönük Amerikan bankalarına daha önce getirilen işlem yasaklarının genişletileceğini aktardı.

ABD'li finans kuruluşlarının Rus merkez bankası, hazinesi ve varlık fonundan doğrudan tahvil alımına dönük yasağın 14 Haziran'da başlayacağını öne süren gazete, söz konusu yaptırım riski nedeniyle son haftalarda Rus tahvillerinin değer kaybettiğine işaret etti.

WSJ, ABD'li kuruluşların ikincil piyasadan Rus tahvili almaya devam edeceğini, bunun da riski hafifletici bir faktör olduğunu vurguladı.

ABD'LİLERİN ELİNDE 4,6 MİLYAR DOLARLIK RUS TAHVİLİ VAR

Rusya Merkez Bankası verileri, ABD'lilerin elindeki Rus tahvili miktarının yüksek olmadığını gösteriyor. Eylül 2020 itibarıyla toplam 84,8 milyar dolarlık Rus tahvili yabancıların elinde bulunurken, bunun sadece 4,6 milyar doları ABD'lilerin elinde. İngilizlerin elindeki miktar 10,3 milyar dolar.

ABD'lilerin elinde 6,8 milyar dolarlık da Rus hisse senedi bulunuyor.

Türklerin elindeki Rus tahvili miktarı ise 914 milyon dolar tutarında.

Rusya'nın toplam dış borcu ise 2020 sonu itibarıyla 467,9 milyar dolar seviyesinde.

RUSYA’NIN 574,8 MİLYAR DOLAR REZERVİ VAR

Rusların dolar cinsi hükümet tahvillerindeki (eurobond) yabancı payı ise yüzde 55,1 seviyesinde. Miktar olarak ise yabancılar 21,1 milyar dolarlık Rus eurobond'unu elinde bulunduruyor.

2 Nisan itibarıyla 574,8 milyar dolarlık döviz rezervine sahip olan Rusya, Batı ülkelerinin finansal yaptırımlarına karşı güçlü bir kalkana sahip.

Rusya, son yıllarda artan yaptırımlara rağmen Avrupa pazarında doğalgaz satışlarında 2020’de yüzde 48’likpayla ilk sırada olmaya devam etti.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Rusların yurt dışında 1 trilyon 555 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Yabancıların Rusya’daki varlıkları ise 1 trilyon 50 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 537 milyar dolarını doğrudan yatırımlar oluşturuyor.

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