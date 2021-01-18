AB’den dolara karşı yeni plan

AB, dolara olan bağımlılığın azaltılması için plan hazırladı. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan planda, İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme geldiği kaydedildi.

Trump döneminde uygulanan yaptırım politikalarına da dikkat çekilen çalışmada 3. ülkelerin tek taraflı yaptırımlarının dolara olan bağımlılık nedeniyle dış politikada istenen hedeflere ulaşılmasının önüne geçtiği kaydedildi.

Habere göre, plan için hazırlanan taslakta aynı zamanda dış anlaşmalarda ince eleyip sık dokunmasının hedefleneceği belirtildi.

Euronun uluslararası alanda daha fazla kullanımının destekleneceği belirtildi.