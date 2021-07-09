AB’den İngiltere’ye 47,5 milyar euroluk Brexit faturası

Avrupa Birliği, Brexit anlaşması kapsamında İngiltere'nin kendilerine 47,5 milyar euro borcu olduğunu açıkladı. Rakam, İngiltere'nin 41,4 milyar euro tahminini aştı.

AB'ye göre, İngiltere'nin 6,8 milyar euroluk kısmın bu yıl, kalan kısmı daha sonra ödemesi gerekiyor.

Hesaplama, AB ile İngiltere arasında yeni bir tartışma açılmasına neden olabilir.

BÜTÇE BELGESİNDE YER ALDI

Bloomberg'in aktardığına göre, bir bütçe belgesinde yer alan AB değerlendirmesi, İngiltere'nin halen yararlandığı AB programlarına yönelik devam eden taahhütlerinin yanı sıra AB'ye karşı diğer yükümlülüklerini yansıtmayı amaçlıyor. Fonların büyük kısmı önümüzdeki yıllarda AB’den kaynaklanacak.

AB bürokratlarının emekli maaşları gibi borçlar için İngiltere'nin AB'ye bazı ödemelerinin birkaç on yıl boyunca sürebileceği belirtildi. İngiltere bu ödemeleri yapmayı kabul etmişti.

HAZİRAN 2016’DA BREXIT KARARI ALINMIŞTI

1973’te AB’ye üye olan ve 31 Ocak 2020’de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere, AB'den ayrılışı sürecini 1 Ocak 2021'de tamamladı. Öte yandan, İngiltere ile AB ülkeleri arasında birçok başlıkta Brexit ile bağlantılı konularda gerilim sürüyor.

İngiltere’de Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

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