ABD’li şirket bilgisayar korsanlarına 5 milyon dolar fidye ödedi

ABD'de siber saldırıya uğrayan ülkenin en büyük akaryakıt boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline adlı şirketin hacker'lara (bilgisayar korsanı) 5 milyon dolarlık fidye ödediği ortaya çıktı.

Bloomberg'ün konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberde, ödemenin Doğu Avrupalı hacker'lara geçen hafta cuma günü siber saldırının birkaç saat sonrasında kripto para olarak yapıldığı belirtildi.

KRİPTO PARA OLARAK ÖDENDİ

Ödemenin ardından hacker'ların boru hattı işletmesinin tekrar faaliyete geçebilmesi için gerekli şifre çözücü dijital bir araç yolladığı ancak gönderilen araç çok yavaş çalıştığı için şirketin kendi imkanlarıyla siber saldırı hasarını onarmaya çalıştığı aktarıldı.

Daha önceki haberlerde, şirketin siber saldırı sonrası boru hattının tekrar faaliyete geçebilmesi için hacker'lara fidye ödeyeceği iddiaları yalanlanmıştı.

ABD hükümetinin de şirketin fidye ödemesinden haberdar olduğu aktarıldı.

Boru hattı önceki gün akşam saatlerinde tekrar faaliyete geçmişti.

Boru hattında yaşanan sorun nedeniyle özellikle ülkenin doğu bölgesinde ciddi akaryakıt sorunu yaşanmış, benzin fiyatları yıllar sonra litre başına 3 doların üzerine tırmanmıştı.

FBI ÖDEMEYİN DİYOR AMA…

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırıyı yapanların dijital gasp konusunda uzman DarkSide adlı grup olduğunu ve Rusya ya da Doğu Avrupa ülkelerinin birinde ikamet ettiklerini duyurmuştu.

Kullanıcının programa yeniden giriş yapabilmesi için belirli bir fidye tutarı ödeyene kadar kullanıcının bilgisayarını etkisiz hale getiren kötücül bir yazılım kullanan hacker'lar, elde ettikleri verileri yayımlama tehdidiyle ikinci kez fidye isteyebiliyorlar.

2020’DE DÖRDE KATLANDI

FBI, böyle durumlarda şirketlere ödeme yapmamalarını çünkü ödeme sonunda bilgisayar korsanlarının sözlerini tutacaklarının garantisi olmadığını söylüyor ancak birçok şirket böylesi durumlarda fidye ödemeyi tercih ediyor. Ödemeler genelde siber saldırı sigortasından geri tahsil ediliyor.

Geçen yayımlanan bir rapora göre, 2020'de böylesi durumlarda hacker'lara ödenen fidye miktarı 2019'a göre yüzde 311 artışla 350 milyon dolara yükseldi. Ödenen ortalama fidye miktarı, 312 bin dolar oldu.

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