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Adnan Bali’den sorunlu kredi uyarısı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bankacılık sisteminde sorunlu kredi oranının yüzde 5'ler civarında olduğunu söylerken, yakın izlemedeki kredilerin de yüzde 15'lerin üzerinde olduğunu belirtti.

Güncellenme: 14:24, 17/03/2021
HaberlerEkonomi
Adnan Bali’den sorunlu kredi uyarısı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bankacılık sisteminde yüzde 1.5’lara kadar gerileyen sorunlu kredi oranının şu anda  yüzde 5’ler civarında, yakın izlemedeki kredilerin de yüzde 15’lerin üzerinde olduğunu belirterek bunların tamir edilmesi gerektiğini söyledi.

“İş’le Buluşmalar” toplantısında konuşan Bali, “Ana rotamız Türkiye ekonomisinde bu yüksek tansiyonda oluşmuş tahribatları düzeltmek, eğilim o yönde, ama zaman alacak, sabırlı olmalıyız” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Bali politikaların sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, siyasi doğru ile teknik doğrunun da her zaman uyuşmayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde siyasiler, yüksek istihdam, yüksek büyüme, düşük faiz ister… Politikacının tahammül sürecini zorlamayacak sürede işleri çözmeniz lazım.”

Bali ayrıca şu anda normalleşme konusunda önemli bir gelişme gördüğünü belirterek, TCMB mesajları ve uygulamalarının da kuvvetli olduğunun altını çizdi.

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