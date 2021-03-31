Ağbal kararı sonrası kripto para işlemlerinde patlama

TL’nin son dönemdeki sert değer kaybı, kripto para işlemlerinde artışa neden olurken, yatırımcılar hem Bitcoin’deki yükselişten kazanım elde etmeyi hem de enflasyona karşı tasarruf sağlamayı umuyor.

TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası(TCMB) başkanı Naci Ağbal’ı tampon faiz artırımı yapmasının ardından görevden almasından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Ağbal’ın görevden alınması, Türkiye’deki yükselişe geçen kripto para işlemlerinde artışa neden oldu.

AĞBAL SONRASI ANİ YÜKSELİŞ

ABD’li araştırma kurumu Chainalysis’in verilerine göre, şubat başı ile 24 Mart arasındaki kripto para işlem hacimleri, Ağbal’ın görevden alındığı hafta sonunda ani yükselişle 218 milyar TL’yi (26 milyar dolar) gördü. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 7 milyar doların üzerindeydi.

Bu artış, Bitcoin’in tüm zamanların zirvesi olan 62 bin doların hemen altını görmesinin etkisiyle büyük yatırımcı ve şirketlerin yükselen varlığı kucaklaması ve kripto para piyasasına olan artan küresel ilgiden de kaynaklanıyor.

Yine de Türkiye’deki yatırımcılar Reuters’a yaptıkları açıklamada zayıf seyreden TL ve enflasyon baskılarının ve hızlı kazanım umutlarının talebi artırdığını söylediler.

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YATIRIMCILAR DİJİTAL PARALARDAKİ OYNAKLIĞI UMURSAMADI

Finansal kurumlar, yatırımcıları paralarını kaybetme riski olduğu konusunda uyarırken, birçok yatırımcı dijital para birimlerindeki oynaklığı umursamadı.

25 yaşındaki bilgisayar mühendisi İzzet Emre Arı, “Param TL cinsinde durduğu zaman değer kaybettiğini düşünüyorum” dedi.

İki ay önce kripto para birimlerine yatırım yapmaya başlayan Arı, “Birikimlerimin bir kısmını kripto paralara yatırdım ve şu anda (kripto) hesabımda yaklaşık 4 bin dolar var… Bazen kripto grafiklerini bir at yarışı gibi izliyorum” dedi.

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ENFLASYONDAKİ ANİ ARTIŞ

Hükümetler ve merkez bankalarının Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribatı gidermek için ekonomiye verdikleri destekleri artırmasıyla Bitcoin geçen yıl on kat değer kazandı.

Bitcoin’deki yükselişte, sınırlı arzının Bitcoin’i volatilitesine rağmen enflasyona karşı dayanıklı hale getirmesi etkili oldu.

Türkiye’de enflasyon Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde yükselerek yaklaşık %16’ya yaklaştı ve %5 hedefinin oldukça üzerinde kaldı.

Türkiye’de yerleşik kişiler ve işletmeler, TL’deki dalgalanmalardan korunmak için uzun zamandır altın ve yabancı para birimlerine yatırım yaparken, dolarizasyon rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Bir kripto para borsası olan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, “Türk halkı, yüksek enflasyon geçmişimiz nedeniyle istikrarlı varlıkları seviyor, bu nedenle nesilden nesile Türkler altın, gayrimenkul ve dolara yatırım yaptı” dedi.

Güneri aynı zamanda ocak-mart ayları arasında BtcTurk’e 1 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldığını söyledi. Güneri’nin verdiği bilgiye göre bu rakam geçen senenin tamamı için 750 bin yeni kullanıcı seviyesindeydi.

Chainalysis verilerine göre sadece 20-24 Mart arasında, 23 milyar lira (2.8 milyar dolar) değerinde kripto para işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar değerinde kripto para işlemi yapılmıştı.

Google’da kripto para birimi için yapılan Türkçe aramalar da Ağbal’ın görevden alınmasından önceki hafta rekor seviyeye ulaştı.

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STABİLCOİNLER ALDILAR

Analistler, yatırımcıların, döviz piyasaları yeniden açıldığında kripto para birimlerini dolara dönüştürmeden önce Ağbal’ın görevden alındığı cumartesi günü Bitcoin’deki oynaklıktan kaçınmak için tasarlanmış stabilcoin satın aldıklarını söyledi.

Verilere göre, büyük bir stabilcoin olan Tether’in işlem hacmi, bir önceki yıl 39 milyon liraya kıyasla 20-21 Mart hafta sonunda 2.2 milyar liraya (265 milyon dolar) ulaştı.

Kripto Teknik web sitesinin kurucusu ve analistlerinden Altuğ İşler, “Kripto borsaları 7/24 açık. O hafta sonu birçok kişi pazartesi gününe hazırlanmak için Tether satın aldı” dedi. (Reuters)