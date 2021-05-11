Ağbal operasyonunun bilançosu: Martta yabancılardan rekor kaçış

Merkez Bankası (TCMB) bugün 2021 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni açıkladı. Naci Ağbal’ın 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının ardından piyasalarda yaşanan depremin bilançosu da ortaya çıktı.

Buna göre, Mart ayında yabancılar, Türk hisse senedi ve tahvil piyasasından 5 milyar 839 milyon dolarlık çıkışla rekor kırdı.

1985 yılına kadar giden TCMB verilerinde, bundan önceki en büyük yabancı portföy çıkışı, 4 milyar 880 milyon dolarla 2000 yılı Kasım ayında olmuştu.

PANDEMİ ŞOKUNU AŞTI

Pandeminin etkisiyle Mayıs 2020’de Türkiye’den yabancı portföy çıkışı 4 milyar 662 milyon dolar olmuş ve bu rakam, küresel finans krizinin etkisiyle Ekim 2008’de yaşanan 4 milyar 791 milyon dolarlık rakamın ardından kaydedilen en yüksek yabancı çıkışı oldu.

Naci Ağbal’ın görevden alınmasın sonrasındaki ilk iki haftada, portföy çıkışları dışında yabancıların swap kanalından çıkışlar da tahminen yaklaşık 7,6 milyar dolar olmuştu.

19 Mart’ta 7,20 civarında olan dolar/TL kuru, yabancıların portföy ve swap (döviz-TL takası) kanallarından yoğun çıkışa geçmesiyle 8,40’lara kadar yükselmişti. Bu dönemde, yerlilerin kur yükselişinden faydalanmak üzere döviz bozdurması, kurda yabancı çıkışlarıyla gelen yükselişi kısmen frenlemişti.

Böylece, TCMB’nin politika faizinin 200 baz puan artışla yüzde 19’a yükseldiği haftada, aylık bazda Türkiye tarihinin en yüksek yabancı sıcak para çıkışına imza atılmış oldu.

Görevden alma sonrasında döviz kurları ve enflasyondaki artış nedeniyle TCMB faiz indirimine gidemedi.

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