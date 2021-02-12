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Ağbal’dan TÜSİAD’a ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

Güncellenme: 08:21, 12/02/2021
Haberler Ekonomi
Ağbal’dan TÜSİAD’a ziyaret

Merkez Bankası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD’ı ziyaret etti.

TÜSİAD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu. 2023 yüzde 5 #kalıcıfiyatistikrarı” denildi.

“BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“TCMB Başkanı Naci Ağbal ve heyetini TÜSİAD'da ağırladık. Bu istişarelerin öngörülebilirliğe büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Naci Ağbal'a ziyaretleri için teşekkür ederiz. ”

TÜSİAD’ın açıklamasında ise şöyle denildi:

“TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal TÜSİAD'ı ziyaret etti. Serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla #kalıcıfiyatistikrarı konusunu ele aldık. Gıda enflasyonu ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerileri paylaştık.”

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