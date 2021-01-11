AGİ 2021 ücretleri: Bekar, evli, çocuklu AGİ ücretleri ne kadar oldu?

2021 yılından itibaren maaşlarda görülmeye başlanacak AGİ zammı, bekar, evli, çocuklu durumuna göre değişkenlik gösteriyor.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

AGİ ödemeleri, çalışan kişinin eşinin çalışması veya çocuğu olmasıyla farklılık gösteriyor. İşte 2021 yılında evli olan ve çocuğu olan kimselerin alacağı AGİ yardımları;

Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira

Evli olan eşi çalışan: 268 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.