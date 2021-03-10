Ahlaksız işten atma için önlem alınmadı

İşverenler işten atmak isteyip de atamadığı işçilerini ya günlük 47.70 liralık fon parasıyla ücretsiz izne gönderiyor ya da ahlaka aykırı davrandıklarını iddia edip istisna maddesini kullanarak kolayca işten atıyor.

KÇÖ'SÜZ ZOR OLUR

Sendikalar ve muhalefet partileri, işverenlerin “ahlak” istisnasını kötüye kullandıkları için istisnanın kaldırılmasını istemişlerdi. KÇÖ'nün uzatılmaması halinde çok sayıda işçinin ya kölelik ücretiyle izne gönderileceği ya da ahlak maddesiyle işten atılacağından endişe ediliyor.

Yasaya göre, ücretsiz izne gönderilen işçilere bu süre boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük brüt 47.70 TL nakit destek sağlanacak. Evine gönderilen işçi aylık net 1.420 TL ile yaşamını sürdürmeye çalışacak.

KISMİ UZATMA OLABİLİR

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, KÇÖ'nün uzatılmaması halinde sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, “Belki kapsam daraltılarak tekrar uzatılabilir. Sanayi 1 yılda 800 bin ilave istihdam sağladı ama hizmet ve bazı sektörlerde KÇÖ'yü uzatmak gerekebilir” dedi.