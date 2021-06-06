Aile ekonomisine can oluyorlar

Niğde'nin en büyük ilçesi Bor'da kadınlar, ilçe belediyesinin desteğiyle 3 ay önce kurulan Bor Kadın Tarım Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ürünleri üreterek, ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınların elinden çıkan yöresel gıda ürünleri ile dokunan halıların yurtiçi ve yurtdışında kooperatifin ismiyle pazarlandığını ifade eden Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci “Kooperatif sayesinde hem geleneksel ürünlerimizi tanıtıyor hem de ilçe kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz” dedi.

YURTDIŞINA SATIŞ

Gıda bölümünde çalışan Hatice Keklik de kooperatif sayesinde ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirterek, “Burada karşılıklı dayanışma içerisinde sohbet ve muhabbet eşliğinde mantı, erişte, reçel, tarhana gibi yöresel ürünler yapıyoruz” diye konuştu.

Kadınların elinden çıkan yöresel gıda ürünleri ve dokunan halıların yurtiçi ve yurtdışında pazarlandığını ifade eden Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, şöyle konuştu: “İlçemizin nüfusu neredeyse tamamen homojen, yani yarısı kadın yarısı erkek diyebiliriz. Çağın gereksinimleri göz önüne alındığında kadın çalışan nüfusumuz da bununla birlikte doğru orantılı olarak artıyor. Ancak genel olarak kayıtlı bir şekilde çalışan kadınlarımız belirli öğrenim basamaklarını geçmiş olanlardan oluşuyor. Geri kalanları ise ya ev hanımı ya da eşi, veya ailesi ile birlikte hayvancılık veya tarım ile ilgileniyor. 3 ay önce kurduğumuz kooperatifimizle ilçe kadınlarımıza yeni bir iş kapısı açarak üretime teşvik ediyoruz. Kooperatifimiz ile kadınlarımızın boş vakitlerini nakde çevirmelerine imkân sağlarken, ilçemizin geleneksel ürünlerini de yaşatıyoruz.”

“FABRİKA KURMAK İSTİYORUZ”

Kooperatifin bünyesinde 15 kişiye istihdam sağladıklarını ve bu sayıyı artırmak istediklerini belirten Bor Kadın Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci, kooperatif konusunda çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Keçeci, “İki bölümden oluşan kooperatifimizin bir bölümünde halı dokuma yapılırken bir diğer kısmında erişte, mantı, bazlama ve içli köfte gibi gıda ürünleri üretiliyor. Şu an kooperatif bünyesinde 15 kadınımıza istihdam sağlıyoruz. İlerleyen süreçlerde daha çok kadınımızı istihdam ederek kadınlarımızın çalışabileceği bir sebze, meyve kurutma fabrikası kurmak istiyoruz. Burada da kadınlarımızın ürettiği ürünleri bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.