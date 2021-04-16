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Akaryakıt sektörüne 100 milyon TL’ye kadar teminat şartı geliyor

AKP'li vekillerin TBMM'ye sunduğu teklife göre, akaryakıt, tütün ve alkol sektöründe faaliyet gösterenlere 100 milyon TL'ye kadar teminat yatırma zorunluluğu getiriliyor. Ödemeyenlere 1 milyon TL'ye kadar ceza ve faaliyet durdurma cezaları verilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:57, 16/04/2021
HaberlerEkonomi
Akaryakıt sektörüne 100 milyon TL’ye kadar teminat şartı geliyor

AKP'li vekiller tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL'ye kadar; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL'yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1'i tutarında teminat alınması öngörüldü.

Bugün TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde teminatı vermeyenlere, 25 bin TL'den az ve 1 milyon TL'den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3'ü oranında özel usulsüzlük cezası verileceği belirtiliyor.

Teklife göre ayrıca, teminatlarını ödemeyenler, teminatlarını ödeyene kadar faaliyetten men edilecek.

Teklifin gerekçesinde “kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliğini sağlama” ifadeleri yer aldı.

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Yayınlanma Tarihi:16:48,