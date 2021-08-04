AKP’li belediyenin milyonluk projesi yargıya takıldı

AKP’li Elazığ Belediyesi'nin kent merkezinde 19 milyon liraya ihale ettiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı yapım işi yargıya takıldı. Projenin yapım işini ilk alan firma olan Çetin İnşaat’tan alınıp Özsal inşaat- Evrensel Yol İnşaat isimli firmaya verilmesinin ardından Çetin İnşaat konuyu yargıya taşıdı. Danıştay 13. Dairesi, meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı işinin tekrardan Çetin inşaata verilmesine karar verdi. Verilen kararın ardından inşaatın çalışmasına ara verildiği öğrenildi.

EVREN DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi tarafından, 19 milyon maliyetle kent merkezinde yapımı süren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Düzenlemesi ve Yeraltı otoparkı, yapım işi yargıya takıldı.

Yapım işini ilk üstlenen Çetin İnşaat'tan alınıp Özsal inşaat- Evrensel Yol inşaat isimli firmaya vermesi sonrasında Çetin İnşaat yargıya başvurdu. Çetin inşaatın itirazları üzerine Danıştay 13. Dairesi, meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı işinin tekrardan Çetin İnşaat’a verdi. Verilen karar sonrasında inşaat çalışmasının durduğu öğrenildi.

YAPIM İHALESİ MAHKEMELİK OLDU

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan 19 milyon 180 bin 180 TL maliyetli 15 Temmuz Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı inşaatı yargıya takıldı.

10 Mart'ta çalışmalarına başlanan ve 400 günde bitirilmesi planlanan meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı ihalesinin ilk yüklenici firma olan Çetin İnşaata verildi. Özsal İnşaat- Evrensel Yol İnşaat anonim şirketi kararı Ankara 3. İdare Mahkemesine vererek itirazda bulundu. Ankara 3. İdare Mahkemesi meydan düzenlemesi Özsal İnşaat- Evrensel Yol inşaat verilmesine karar verdi.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin kararını Danıştay'a taşıyan Çetin İnşaat'ın itirazları sonucunda ihalede teknik hataların olduğu gerekçesiyle yapım işinin tekrardan Çetin inşaata verilmesine karar verdi. Danıştay tarafından verilen karar sonrasında meydandaki çalışmalara ara verildiği öğrenildi.

“KARAR BELEDİYEMİZE GELMEDİ”

Mahkeme süreciyle ilgili bilgi aldığımız Elazığ Belediyesi başkan yardımcısı Sebahattin Uçar, şunları kaydetti;

“Bu işin Kamu İhale kurumu tarafından çetin inşaata verilmesi daha sonrasında Özsal İnşaatın karara itiraz ederek Ankara 3. İdare mahkemesine gitmesi sonrasında mahkemenin ihaleyi Çetin İnşaattan alıp Özsal inşaata vermesi sonrasında Çetin İnşaat yerel mahkeme tarafından alınan kararı Danıştay'a taşıyor. Bu konu tamamen belediyenin dışında bütün ihaleli olan işlerde ihale mevzuna göre olabilecek işlerdir. En sonda da Çetin inşaatın Danıştay'a gitmesiyle Danıştay'da yürütmeyi durdurma değil tamamen bu işin Çetin inşaata verilmesi ve temyiz yolu da kapalı olmak kaydıyla karar vermiş. Danıştay'ın kararı resmi olarak belediyemize gelmedi. Şuan meydandaki çalışmalar devam ediyor. Danıştay'ın kararı belediyeye geldikten sonra şuan işe devam eden Özsal firması işi toparlamasıyla birlikte şantiye sahasının kaldırılması ile bir süre verir ve bu süre bir ayı geçmez. Bu süre içerisinde ihale komisyonu toplanıp kamu ihale kurumunun vereceği karar doğrultusunda Çetin İnşaat işi verir ve sözleşmeye davet edilir.”

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