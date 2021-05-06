Ali Babacan: Erdoğan’ın teorisi doğruysa talimatı versin ve faizi indirsin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararını değerlendirdi. Katıldığı televizyon programından konuşmasını paylaşan Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı, faizin yüzde 19’da kalmasını istediği için faiz yüzde 19. Eğer istemiyorsa versin yarın talimatı, Merkez Bankası karşı durabilir mi Allah aşkına?

* Para politikası kurulunu apar topar bir saat içerisinde toplarlar, bu faizi indirirler. Merkez Bankası faizi Cumhurbaşkanı faizin yüzde 19’de kalmasını istediği için indirmiyor.

* İstemiyorum diyorsa, bu faiz yüksek diyorsa, yarın talimatı versin düşürttürsün. Böyle olmaz. Ya da dönsün, o dönemin tertemiz bürokratlarından özür dilesin ve helallik istesin. ‘Ben size haksızlık yaptım’ desin. Bu, bunu gerektirir.

* ‘Bana yetki verin ben bunu çözeceğim’ dedi. Sonuçta ne oldu? Yüksek faiz sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan da bir sebep…

“ERDOĞAN’IN TEORİSİ DOĞRUYSA TALİMATI VERSİN VE FAİZİ İNDİRSİN”

Babacan, değerlendirmesine “Merkez Bankası bugün yine politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararı aldı. Tekrar ediyorum: Yüksek faiz sonuç, Yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep. Sayın Erdoğan'ın kendi sebep-sonuç teorisi doğruysa talimatı versin ve faizi indirsin” notunu düştü.

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