Alışverişte stokun yerini ihtiyaç aldı

Pandeminin ilk yılı olan 2020'de panik alışverişleri ile stoklamaya yönelen tüketici, 2021'de ise ekonomik giderler ve artan fiyatlar nedeniyle sadece “ihtiyaç” alışverişlerine odaklandı. Özellikle temel gıda ürünlerinde private label olarak adlandırılan özel markalı ürünlere olan talep büyük artış gösterirken, 2020'de 75 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan sektördeki üreticiler, 2021'in ise önceki yılları aratacağına dikkat çekti. Belirsizliğin en önemli sorun olduğuna işaret edilirken, tüketicinin düşen alım gücü, kapanma tedbirleri ve artan maliyetler nedeniyle sektörde de küçülme bekleniyor.

STOKLAMA DÖNEMİ BİTTİ

Market markalı ürünler olarak bilinen ve sık sık gündeme gelen private label'da hızlı bir tüketim artışı görüldüğünü kaydeden Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, 2020 yılındaki stok ve panik ile kendini gösteren tüketici davranışlarının 2021 yılındaki kapanma dönemlerinde gözlenmediğini anlattı.

Tüketicinin sadece ihtiyacı olanı almaya odaklandığını ve tüm satışların bundan etkilendiğini kaydeden Özer, bu yıl öne çıkan kategorinin atıştırmalıklar olduğunu dile getirdi. Özer, insanların stoklamayı bıraktığını ve gelirlerin azalması ile gelir gider dengesinin öne çıktığını, ürünlerdeki fiyat artışlarının da tüketim açısından negatif bir durum yarattığını anlattı.

GIDALAR GÜÇLÜ

Özel markalı ürünlerdeki kategori bazlı düşüşlere ilişkin de bilgi veren Özer, “Kozmetik sektöründe işler düştü. Ruj, çorap gibi kategorilerde büyük düşüş var. Gıdada hâlâ private label markalar güçlü, temizlik ürünle de öyle. Pandeminin ilk döneminde herkes bulduğunu aldı. Daha sonra insanlar güvendikleri markalara döndü. Ancak pandemi döneminde hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olduğu için daha önce hiç özel markalı ürün kullanmamış tüketiciler de bunu denemeye başladı. Yeni tüketici kazandı pazar. İnsanlar normal bir şekilde sokağa çıkmaya başlayıp normal hayata döndüğünde işlerimiz daha iyi olacak diye düşünüyorum” dedi.

MALİYETLER FİYATA YANSIYACAK

Dünyadaki hammadde ve konteyner krizinin fiyatları arttırdığına işaret eden İmer Özer, 2021 yılında enflasyon etkisi ile küçülme yaşanabileceğini aktardı. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında büyük fark olduğunu ve maliyetlerin üreticinin sırtında kaldığına işaret eden Özer, “Minimum girdilerde yüzde 40'lara varan bir maliyet artışı söz konusu. Bir taraftan raftaki fiyat artmasın diye marketçilerin büyük çabası var. Ancak üretici devam edebilmek için fiyatlara bunu yansıtmak zorunda” dedi. 2020'de yüzde 23 büyüme ile özel markalı ürünlerin payının yüzde 21.5'e ulaştığını aktaran Özer, 2021'de bu rakama ulaşmanın sektör için büyük bir başarı sayılacağını söyledi.