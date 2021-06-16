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Almanlar Türkiye’yi tercih ediyor

Corona virüsü sebebiyle son 1.5 yıldır büyük bir sekteye uğrayan turizm sektörü canlanmaya başladı. Turizm acentesi TUI, Almanların rezervasyon oranının 2019 yazını geçtiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:08, 16/06/2021
HaberlerEkonomi
Almanlar Türkiye’yi tercih ediyor

Almanlar corona virüsü salgını öncesindeki 2019 yazına kıyasla bu yıl daha fazla tatil rezervasyonu yaparlarken, tercihlerini ağırlıklı olarak İspanyol adaları, Yunanistan ve Türkiye’den yana kullanıyorlar.

Dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketi TUI’nin Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marek Andryszak yaptığı açıklamada, “Yaz tatili rezervasyonlarında açık kapanarak tam kapasiteye ulaştı ve seyahate dair tüketici iyimserliği gün geçtikçe artıyor” dedi.

Andryszak, Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra İspanya’nın Balearic ve Kanarya adaları için talebin özellikle yüksek olduğunu belirterek Mayıs’tan beri rezervasyonların 2019’un aynı dönemine kıyasla artığını ifade etti.

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